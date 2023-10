Il volo dal terzo piano. Gattona fino alla finestra e precipita per sei metri. Bimba gravissima

Forse incuriosita dalla luce proveniente dalla finestra l’ha raggiunta velocemente, gattonando. E’ successo tutto in pochi istanti: il tempo, per la sua mamma, di girarsi e non trovarla più nella stanza e, per un vicino, di udire il terrificante tonfo. Sono gravissime le condizioni di una bambina di un anno e mezzo precipitata ieri dalla finestra di casa, facendo un volo di circa sei metri. Una finestrina situata all’ultimo piano di una villetta in via Cervi, laterale della nazionale per Carpi e sollevata di pochi centimetri dal pavimento. La mamma della piccola, una ragazza, è scesa correndo e gridando in cortile. Ha quindi preso la piccola tra le braccia e si è diretta nella clinica veterinaria situata a pochi passi dall’abitazione per chiedere aiuto. Il personale presente non ha perso neppure un secondo e ha subito avvisato i soccorsi. Contestualmente i veterinari hanno cercato di prestare le prime cure alla piccola. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza: la bimba è stata subito intubata e trasportata al Policlinico, dove ora si trova ricoverata in rianimazione. Purtroppo nella caduta la bambina ha riportato un grave trauma cranico e le condizioni sono critiche. Sul posto anche gli agenti della volante e i colleghi della squadra mobile, con il dirigente Paternoster. I poliziotti hanno ascoltato la testimonianza della mamma, comprensibilmente sotto choc e delle persone accorse in aiuto della piccola. Gli inquirenti non hanno dubbi sul fatto che si sia trattato di un terribile incidente, anche se le indagini sono ovviamente in corso. I primi ad intervenire sono stati due clienti della clinica veterinaria: "Abbiamo sentito le grida, abbiamo capito dopo che la bambina era caduta dal terzo piano. Subito non reagiva, dopo sembrava che respirasse – hanno detto – Pensavo fossero caduti dalla bicicletta, vedevo la mamma con la bimba in braccio e ho chiamato immediatamente l’ambulanza". Gli agenti della scientifica hanno effettuato subito i rilievi sul ‘punto’ del marciapiede in cui è precipitata la piccola e nella stanzina da letto da cui è caduta. Pare che la bimba si sia sporta dalla finestra, protetta da un parapetto molto basso e che sia appunto precipitata nel vuoto. Sul posto ieri è arrivato anche il papà della bimba e alcuni parenti e amici della famiglia, sconvolti per l’accaduto. Le prossime ore saranno fondamentali per valutare le condizioni cliniche della minore che, purtroppo, ieri sera risultava ancora ricoverata in condizioni drammatiche seppur stabili. A luglio dello scorso anno un bambino di 6 anni, di origine ghanese, era precipitato dalla finestra al quinto piano di un condominio in via Pisacane, alla Crocetta. Ad aprile scorso stessa terrificante scena: a precipitare nel vuoto una bimba ghanese di quattro anni, caduta dal quarto piano della sua abitazione in via Cerretti.