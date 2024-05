Play, il divertimento è in fiera. Dalle attrazioni ai grandi ospiti: "Insieme celebriamo il gioco"

Non bastavano i 28.000 metri quadrati di Modena Fiere ad accogliere la folla numerosa che, nella giornata di ieri, si è riversata al Play, il più grande festival ludico d’Italia. Ben 150 espositori, 2.500 tavoli da gioco, stand gastronomici e una serie di attrazioni rivolte a grandi e piccoli: la quindicesima edizione del Play, è stata anche l’occasione per celebrare il cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione della prima versione di Dungeons and Dragons.

"Da marzo sono iniziate le celebrazioni per il gioco di ruolo più famoso del mondo – racconta Lorenzo Alongi – qui a Modena Fiere stiamo festeggiando con una bellissima mostra che ripercorre la storia del gioco e abbiamo allestito una serie di tavoli per permettere a tutti di giocare a D&D sotto la supervisione mia e di altri ragazzi. In questi anni, D&D è diventato ancora più famoso grazie ad alcune serie tv, basti pensare a Stranger Things, e nel corso di questi cinquant’anni, ha continuato ad evolversi incessantemente". "Dungeons and Dragons – spiega Daniele Albert – ha scritto la storia del gioco di ruolo. Io sono qui in ruolo master, ovvero il narratore della storia che permette agli altri di giocare. D&D non stanca mai, è il gioco di ruolo più conosciuto del mondo, e senza alcun dubbio, si merita questo successo". Quello di D&D non era l’unico cinquantesimo compleanno di ieri, visto che nel 1974 Erno Rubik inventava il celebre cubo, e Spin Master, multinazionale proprietaria del brand Rubik’s, ha deciso di celebrare in grande questa ricorrenza. "Per l’occasione – illustra Nicola Fastigari, brand manager presso Spin Master Italia – abbiamo deciso di invitare Carolina Guidetti, campionessa di speedcubing, la gara di velocità nella risoluzione del cubo. È impressionante, Carolina riesce a completare il rebus in dieci secondi". Oggi, invece, è il turno dell’esibizione di Hyde, il mago che utilizza l’iconico cubo colorato per i suoi spettacoli. Oltre all’anniversario di Rubik’s, per la terza volta consecutiva, Play ospita i campionati italiani di Risiko, il celebre gioco da tavolo, prodotto sempre da Spin Master, di cui oggi sono previste le semifinali e la finale, che sarà trasmessa in diretta su Twitch. "Il campionato nazionale – prosegue Fastigari – chiama i 40 giocatori più bravi del paese. Fanno tutti parte di un sistema di club ufficiali: ce ne sono trenta soltanto in Italia, e prima di arrivare alle finali, disputano una serie di raduni". Insieme al campionato nazionale, anche il Risiko gigante.