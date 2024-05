Notte europea dei musei, in città a passo di danza

Dalle performance coreografiche, fino agli spettacoli, alla musica e agli incontri. Dopo il successo delle due precedenti edizioni, anche quest’anno la danza ha caratterizzato la "declinazione modenese" della manifestazione "Notte europea dei musei" che coinvolge contemporaneamente i musei di tutta Europa. L’iniziativa ha preso vita sotto la direzione artistica di Monica Ratti, con i ballerini di 14 tra associazioni e scuole di danza cittadine e sei compagnie professionali. Ma non solo. Tanti spazi all’aperto e luoghi culturali della città si sono trasformati, ieri sera, in un vero e proprio palcoscenico di concerti, incontri, scoperte e mostre con intrecci con altre manifestazioni. La magia in città si è rinnovata, quindi, attraverso le molteplici forme e stili della danza (danza, classica, moderna, contemporanea, aerea, acrobatica e hip hop) che hanno così fatto "vibrare" il centro storico con esibizioni negli istituti culturali e nelle piazze principali. Un evento capace di incuriosire cittadini e visitatori, trasformando la città in un vero e proprio palcoscenico unico nel suo genere.