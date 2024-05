Intercettato e bloccato pusher di 19 anni Un tunisino di 19 anni, giunto in Italia come minore straniero non accompagnato, è stato arrestato a Modena per spaccio di droga. Durante un controllo, la polizia ha trovato hashish e denaro addosso al giovane, già noto alle forze dell'ordine. Il giudice ha convalidato l'arresto e imposto il divieto di dimora nella provincia.