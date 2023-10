Modena: bambina di un anno precipita dalla finestra, è gravissima

Modena, 3 ottobre 2023 – Dramma a Modena, sulla strada Nazionale per Carpi: per cause in corso di accertamento attorno alle 11 una bambina di un anno è precipitata dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo: le sue condizioni sono gravissime.

Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 e la piccola è stata portata al Policlinico in codice rosso.

Indagano gli agenti delle volanti assieme alla squadra mobile.

Notizia in aggiornamento