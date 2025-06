Grandi eventi, sorpresa in arrivo. E spunta l’idea di un Vasco bis nel decennale di Modena park

Il cartellone dell’Estate modenese è corposo, generoso e – bisogna darne atto – ha vari ‘accenti’ in più rispetto alle proposte di alcune estati precedenti. I nomi di spicco non mancano, già a partire dalle "Notti Ducali" che la prossima settimana ‘riaccenderanno’ piazza Roma, con Paolo Fresu e il suo "Mare Nostrum", Cristiano De André, gli UB40 con il loro fondatore Ali Campbell, e Willie Peyote. E poi le due serate di Radio Bruno Estate (10 e 11 luglio) che faranno sfilare sul palco tanti protagonisti delle classifiche pop, attesissimi soprattutto dai teenagers. Per poi arrivare agli appuntamenti di taglio teatrale in piazza Sant’Agostino. Insomma, un ventaglio di proposte per abbracciare anche diverse generazioni. "Abbiamo fatto la scelta di investire maggiori risorse sul piano culturale anche per costruire un cartellone estivo più ricco", rimarca il sindaco Mezzetti.

Eppure, ancora una volta, c’è chi nota che in questo ‘mare magnum’ di appuntamenti manca sempre il grande evento, ovvero un’iniziativa di speciale richiamo che possa ‘bucare’ anche i confini della provincia e della regione per attrarre pubblico da altre località. Certo, esiste il Festival Filosofia che quest’anno celebrerà la sua 25ª edizione dal 19 al 21 settembre, ma quello è ormai un classico, un’appendice dell’estate: ci stupiremmo se non ci fosse. Possibile – si chiedono alcuni – che a Modena (che pure ha vissuto l’epoca dei Pavarotti & Friends o il Vasco Modena Park) oggi si fatichi a riproporre un evento di proporzioni extralarge? Il sindaco Mezzetti tuttavia spiazza tutti: "Aspettate qualche giorno, e la prossima settimana vi annunceremo un grande evento per il 2026. Vedrete", anticipa, solleticando la curiosità.

Nel frattempo, tuttavia, Ferrara ha svelato che nel 2026 le prime due date del tour di Vasco Rossi, il 5 e 6 giugno, saranno al parco Massari che già due anni fa ha accolto il ‘Boss’ Bruce Springsteen. Non sarebbe stato bello farle a Modena? "Noi prenotiamo Vasco per il 2027, quando sarà il decennale del Modena Park – dice con sicurezza il sindaco –. Se lui vorrà tornare, ne saremo felicissimi". E forse non è soltanto una battuta.

Stefano Marchetti