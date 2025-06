Presentate Fiorano e Junior . Panchina rossa contro la violenza

Sono state presentate presso lo stadio ’Ferrari’ di Fiorano le formazioni di Fiorano, Junior Fiorano e Juniores. A fare gli onori di casa, insieme al presidente Michele Iacaruso, il sindaco Marco Biagini e l’assessore allo sport Luca Busani. Il confermato Stefano Fortuna farà da trait d’union tra le prime squadre e juniores.

Per quanto riguarda la Prima categoria staff completamente rinnovato: Matteo Virgilio (allenatore), Giuseppe Falco (vice), Alessio Celeste (direttore tecnico), Nicola Zannoni (direttore sportivo) e Lino Riccio (allenatore portieri). Per lo Junior Fiorano al via in Terza nuovo allenatore Massimo Sonnino, dirigenti Lazzaro Garofalo, Giuseppe Esposito, Leonardo Di Giovanni e Matteo Cuoghi. Per gli Juniores regionali confermato lo staff con Gianluca Santangelo (allenatore), Lorenzo Pagliani (vice) e Davide Canuti (dirigente).

Il settore giovanile per il secondo anno è affidato a Rocco Benevento, poi Marco Masi è stato confermato alla guida della Scuola Calcio. In occasione della presentazione è stata verniciata di rosso una panchina a testimonianza della lotta contro la violenza sulle donne.