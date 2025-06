Laboratori per bambini e visite guidate al cantiere

Fra le novità dell’estate c’è anche la rassegna "Ago Off" che dal 23 luglio, nel dehors dell’area ristoro di piazza Sant’Agostino, all’ora dell’aperitivo proporrà una ventina di appuntamenti coordinati dalla Fondazione Ago con i suoi partner, Fem - Future education Modena, Museo MoRe e DhMore. Nell’incontro di apertura si parlerà di "Arte come strumento di benessere", presentando alcune esperienze sviluppate con anziani e persone con Alzheimer, poi giovedì 24 luglio i bambini saranno invitati a scovare "Tracce di scienza" in un laboratorio. Martedì 29 luglio si parlerà del "Museo delle meraviglie" con Francesca Fontana, curatrice del Museo della figurina, e mercoledì 30 luglio gli esperti di Fem proporranno una riflessione sulle nuove modalità di lettura, su carta o su schermo. In parallelo, il 18 luglio, il 1° agosto e il 13 settembre Fondazione di Modena proporrà visite guidate al cantiere dell’ex ospedale Sant’Agostino: prenotazioni da domani su www.agomodena.it

