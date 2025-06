Giardini Ducali, unico accesso e nuovi orari

Nelle sere d’estate (già a partire da questa sera) e fino al 31 ottobre i Giardini Ducali avranno un unico accesso dal cancello principale all’angolo fra corso Cavour e corso Canalgrande. I cancelli di corso Vittorio Emanuele e di viale Caduti in Guerra verranno infatti chiusi anticipatamente tutti i giorni alle 21 e saranno riaperti alle 6.30 del mattino: il cancello principale invece resterà aperto fino all’1 di notte dalla domenica al giovedì, e fino alle 2 il venerdì e il sabato.

Le uniche eccezioni saranno in occasione della Festa della musica di sabato prossimo e dell’Orto Sonoro festival, dall’11 al 27 luglio, quando il cancello di viale Caduti in Guerra (alle spalle della Palazzina) avrà lo stesso orario di quello principale.

Le modifiche all’orario sono state adottate in via straordinaria e condivise durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, nell’ottica di migliorare la gestione della sicurezza all’interno dei Giardini Ducali, specie nelle ore notturne. Un obiettivo – viene precisato – che si accompagna alla valorizzazione del parco come luogo vivo e frequentato.