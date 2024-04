La protezione civile cresce. Ecco le nuove attrezzature

Dal testamento di Francesca Fortini, che ha lasciato la sua eredità a sette eredi di cui quattro associazioni di volontariato di Bondeno, a nuove attrezzature per aiutare i cittadini in caso di emergenza. Radio Club Contea Nord è uno degli eredi. E’ gruppo di volontari di protezione civile guidato da Andrea Ferrarini, che hanno una sede a Bondeno e una a Poggio Renatico. Insieme, alla presenza delle autorità, hanno consegnato ufficialmente, domenica scorsa, alla città le nuove attrezzature che hanno acquistato grazie al lascito della benefattrice: "Si tratta di una motopompa da 2500 litri – spiega Ferrarini – che permette, in caso di necessità, di liberare strade, cantine, cantieri, sottopassi dalle acque e di un Quad 4x4, oltre che di un kit antipioggia". Attrezzature importanti che permetteranno ora di intervenire, in alcune situazioni specifiche, con tempestività ed efficacia: "Unite alle attrezzature che hanno acquistato i comuni - spiega Ferrarini – tra cui un’altra motopompa, possiamo operare rapidamente anche in situazioni nelle quali prima era difficile se non addirittura impossibile. Un grande aiuto alla comunità. In alcuni casi – sottolinea – queste attrezzature potranno davvero essere risolutive. Abbiamo infatti esperienza di allagamenti importanti che in questo modo si potranno risolvere". I volontari di Radio Club Contea Nord sono una trentina ma servono volontari e chi vuole può contattare Ferrarini al 3475342518. Il gruppo è nato molti anni da alcuni appassionati di telecomunicazioni, per poi addestrarsi anche altre diverse mansioni.

cl.f.