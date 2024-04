"Quei compatrioti, nostri eroi"

I Socialisti del Psi di Ferrara, celebrano "con fierezza" la Festa della Liberazione ricordando "con gratitudine e rispetto i nostri compatrioti, gli eroi della Resistenza". Tra questi i socialisti ferraresi Alda Costa e Bruno Buozzi, "le cui azioni e cui ideali hanno contribuito in modo significativo alla Resistenza italiana". Un omaggio anche "alle partigiane e ai partigiani, uomini e donne coraggiosi che hanno combattuto senza esitazione per la libertà e la dignità di tutti" e a Giacomo Matteotti, "primo fra i primi a denunciare gli abusi del regime e per questo ucciso vigliaccamente e barbaramente dai sicari del duce".