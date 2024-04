"Viale Alfonso d’Este, furgoni parcheggiati violando l’ordinanza"

Caro Carlino,

nel corso della fiera di San Giorgio, che si svolge in questi giorni, in Viale Alfonso D’Este, via nel cuore della città, numerosi furgoni degli espositori hanno dimostrato un totale disprezzo per le ordinanze locali, parcheggiando in zone non consentite e ostacolando l’accesso ai carrai dei residenti che si affacciano su tale area. Questo comportamento ha generato non solo disagio, ma ha anche sollevato questioni di sicurezza e rispetto delle normative. Il ’Comitato per Ferrara’ ritiene gli espositori fondamentali per il successo di una fiera, ma con tale ruolo viene anche la responsabilità di rispettare le normative locali. Il parcheggio irregolare dei furgoni può creare non solo disagi logistici, ma anche implicazioni di pubblica sicurezza. Il mancato rispetto di tali normative può danneggiare non solo la reputazione dell’evento ma anche l’immagine degli stessi espositori. Vorremmo ricordare come il successo della fiera dipenda anche dalla cooperazione di noi residenti e cittadini tutti. Mi riferisco al fatto che i residenti rispettano le ordinanze e i divieti sul parcheggio durante i tre giorni di manifestazione al fine di garantire il regolare svolgimento della fiera del patrono. Si chiede pertanto il rispetto delle normative da parte degli espositori. Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento alla Polizia Locale per il loro costante impegno che rappresentano per noi cittadini un esempio di professionalità e dedizione. Grazie, un saluto,

Alessandro Scalambra

* * *

MANUTENZIONE ERBACCE

NELLA ZONA MEDIEVALE

Caro Carlino,

vorrei ringraziare il Comune e Ferrara tua che sta togliendo tutte le erbacce dal centro medievale tra marciapiedi e i muri delle case. Anni fa questo intervento non veniva fatto o fatto male . Inoltre ottimi e frequenti sono effettuati gli sfalci delle zone verdi.

M. Fantini