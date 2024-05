Santargangelo già salvo aspetta Ferrara

Nuova gara al PalaSgr per la Dulca Santarcangelo, che oggi ospiterà la Scuola Basket Ferrara per la terza giornata di ritorno del girone P3 di playout (ore 21, arbitri Zuffa e Calabrese). Gli Angels hanno raggiunto la matematica salvezza una settimana fa e ora viaggiano sulle ali dell’entusiasmo. La Scuola Basket Ferrara, che è ultima a zero punti nel girone, ha ancora la possibilità di evitare la retrocessione raggiungendo il Cvd, ma non può più sbagliare. Sarà l’ultimo match interno per Rivali e compagni, che la prossima settimana si recheranno nella tana dell’Sg Fortitudo e nell’ultimo turno riposeranno. Per l’occasione la società dà il titolo di "Dulca Match" alla partita di oggi. Il giorno dei saluti La classifica: Dulca Santarcangelo 10; Sg Fortitudo e Montecchio 6; Cvd Basket Club 4; Scuola Basket Ferrara 0. Nell’altra partita, che si giocherà alle 18, l’Sg Fortitudo ha il matchpoint in casa col Cvd.