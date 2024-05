Playoff, la sfida decisiva. Riccione sogna la B1

È a un passo dal sogno, la Lasersoft Riccione. Dopo un girone F di B2 dominato, la seconda parte di maggio fa rima con playoff, da affrontare col massimo determinazione e tanta sicurezza nei propri mezzi.

La truppa di Piraccini affronterà oggi a Piacenza (ore 18) la Pallavolo San Giorgio Piacentino, prima nel girone. "Loro partono con i favori del pronostico – dice Piraccini – dovremo essere in grado di avere molta pazienza, perché ci troveremo davanti una squadra ordinata che fa cadere pochi palloni". Le emiliane hanno dovuto lottare fino all’ultima giornata per il primo posto nel girone E, chiudendo alla fine con 63 punti davanti ai 62 della Zerosystem San Damaso. Cruciale, ai fini della classifica finale del raggruppamento emiliano, la penultima giornata di regular season, con entrambe le sfidanti a vincere al tie-break fuori casa. I

In totale, per San Giorgio Piacentino, 21 vittorie e 5 sconfitte (70-27, il bilancio dei set), con la Lasersoft invece che ha chiuso a 72 sul 24-2 (76-14). Si tratta in ogni caso di un avversario in forma, reduce da sette successi consecutivi e con la giusta compattezza di squadra. Il ritorno è previsto sabato prossimo, 25 maggio, alla palestra delle Fontanelle a Riccione. Tra le più in forma, in casa Lasersoft, c’è Tallevi, sempre in testa al tabellino nelle ultime partite di campionato con Porto San Giorgio, Montesilvano e Castel San Pietro.

La vincente sarà promossa in B1, in caso di parità nel conteggio totale dei set si andrebbe al golden set. Chi dovesse perdere, invece, avrebbe un’ulteriore opportunità, visto che andrà a sfidare la vincente del confronto tra le seconde degli stessi gironi, la Zerosystem San Damaso e la Battistelli Blu Volley Pesaro. Nelle altre sfide tra chi è arrivato primo e dunque si gioca la promozione diretta nello spazio di una settimana, ecco le sfide Alessandria – Novara, Trento – Mestrino, Terracina – Seravezza e Bisceglie – Modica. Un sogno chiamato B1.