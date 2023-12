"Up" in vendita: chiude un altro negozio del centro

Macerata, 29 dicembre 2023 – Chiuderà in via Garibaldi anche Up, il negozio di articoli da regalo. È l’ennesima tegola per quella parte del centro, dopo la chiusura dell’edicola, l’annunciato stop della pescheria e la messa in vendita del bar Ezio. "Al momento – dice la proprietaria Tiziana Frontini – non c’è una data precisa, al massimo resterò aperta fino a febbraio". L’attività è stata messa in vendita.

Tiziana Frontini, titolare di "Up", negozio di articoli da regalo in via Garibaldi a Macerata

Il commercio cittadino sta cambiando volto. "Il mio negozio – aggiunge – è adatto a una persona giovane, fino a qualche tempo fa mia figlia faceva sì che avessi una presenza costante su Instagram, adesso lei fa Medicina a Roma". Anni fa c’erano la Standa e poi la Oviesse, cioè dei punti di riferimento capaci di attirare persone e creare in tal modo una efficace sinergia con gli esercizi commerciali vicini. Magari erano anche altri tempi in cui si spendeva di più a differenza di oggi quando ci sono più preoccupazioni per il futuro. "Un giovane – aggiunge il marito Nicola Di Bronchetto – può tirarci avanti, il locale ha infatti una grande capienza e la licenza permette di ampliare l’offerta. Per esempio con una cartoleria, vicino ci sono anche l’Accademia e l’Università, o con una edicola considerando che quella vicina ha chiuso. Ci vorrebbe qualcuno che si impegnasse ad aggiornarsi, a frequentare corsi, e noi non abbiamo l’età". Il negozio è stato aperto nel novembre del 2020, in piena emergenza Covid. "Era tutto pronto quando è scoppiata la pandemia". L’idea era nata per soddisfare chi cercava qualcosa per un momento particolare: il compleanno, la festa di laurea, il battesimo, la cresima, il matrimonio.

«Si voleva far sì – racconta Tiziana Frontini – che una persona trovasse qui tutto il necessario senza andare di qua o di là. Vengono anche clienti da fuori provincia. A lungo ho lavorato al centro commerciale e c’è chi si sorprende quando dico che vendevamo 15mila shopper per le feste, ciò per dire che c’è richiesta".

Lorenzo Monachesi