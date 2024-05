Kappabi a gonfie vele anche nei playoff

La Kappabi Futsal Potenza Picena non finisce di stupire. Dopo una regular season da leccarsi i baffi nel girone B del campio nato di A2 di calcio a5, chiusa al 5° posto pur essendo una neopromossa, la squadra potentina ha appena bagnato con la vittoria pure l’esordio nei playoff.

I giallorossi hanno piegato per 3-1 la resistenza dell’Olimpia Regium davanti al pubblico amico accorso al PalaPrincipi nella sfida di andata del primo turno. Una prestazione brillante in una riproposizione della sfida di campionato di due settimane fa, una situazione però diversa da allora con entrambe le formazioni che avevano fatto turnover. Dopo lo 0-0 del primo tempo, la gara si è tinta di giallorosso grazie alla rete di Nunzi in avvio di ripresa, anche se poco dopo gli ospiti sono riusciti a pervenire al pari.

La partita è continuata apertissima con entrambi i portieri assai impegnati, quindi è stata ri-sbloccata da Gomez in favore del Potenza Picena. Infine ad una manciata di secondi dallo scadere ecco il tris segnato da Pizzo.

Sabato all’Arena Sport di Reggio Emilia si disputerà la gara di ritorno, una trasferta chiave per continuare a vivere una stagione da sogno. Alla Kappabi Futsal Potenza Picena per avanzare addirittura al secondo turno dei playoff potrebbe bastare il pareggio o perdere, ma con una rete di scarto. Comunque, l’intenzione dei giallorossi non sarà quella di fare molti calcoli, ma di scendere in campo per fornire la migliore prestazione e ottenere il maggiore risultato possibile perché hanno tanta voglia di sfruttare al meglio questa bellissima e conveniente situazione che si è creata.

Andrea Scoppa