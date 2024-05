Leon se ne va, ma si porterà dietro l’incubo civitanovese

Aveva comunicato l’addio pochi mesi fa e adesso Leon, dopo la vittoria dello scudetto, ha salutato la Perugia che è stata casa sua per 6 stagioni. Era giunto in Italia nel 2018 e sembrava la calamità peggiore per la Lube appena battuta dalla Sir perdendo il tricolore. Gli umbri aggiungevano insomma l’atleta che veniva chiamato il fenomeno, che aveva fatto piangere proprio i biancorossi con la maglia dello Zenit Kazan, prima nella finale Mondiale 2017, poi e soprattutto in quella della Champions 2018, quando la Lube era avanti 11-7 nel tie-break e Leon (33 punti) la chiuse di ace. Invece le mosse di Civitanova, più acquisti top costruendo il "dream team" grazie a Simon, Leal, Bruno e confermando un certo Juantorena, si sono rivelate perfette per rivincite a raffica. A Perugia infatti Leon ha vinto 10 trofei ma niente in Europa e inoltre ha disputato 3 finali scudetto di fila sempre contro la Lube e le ha perse. Se ne va col tricolore, ma avendo inciso meno di quanto si pensava.

Andrea Scoppa