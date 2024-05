Nasce la rete ematologica delle Marche Nelle Marche nasce la Rete Ematologica Regionale per garantire una presa in carico completa e di qualità ai pazienti, con approccio multidisciplinare e diffusione di Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali. Governance a livello regionale e locale per assicurare equità di accesso e continuità assistenziale.