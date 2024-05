Maltempo oggi in Emilia Romagna, temporali e allagamenti: segui la diretta

Bologna, 21 maggio 2024 – Maltempo in Emilia Romagna, prosegue anche per oggi l’allerta meteo emanata dalla Protezione civile insieme ad Arpae. Sono previsti ancora piogge intense e vento forte per tutta la giornata di oggi. Ieri sera diversi territori della regione sono stati colpiti dall’ondata di maltempo: si sono registrati allagamenti a Valsamoggia (ore di pioggia battente tra Savigno, Monteveglio e Bazzano), a Vignola e Savignano sul Panaro: oggi le scuole restano chiuse. Una bomba d’acqua ha colpito la bassa reggiana. Tra ieri e oggi i vigili del fuoco hanno effettuato 397 interventi sul territorio. Altri sono ancora in corso. Fiumi osservati speciali.

06:52 Vigili del fuoco: 397 interventi conclusi Tra ieri e oggi sono stati rilevati numerosi "danni da acqua, prosciugamenti e alberi pericolanti", secondo quanto riferito dai vigili del fuoco. Ecco il bilancio degli interventi: durante le giornate di ieri e di oggi sono stati effettuati 28 interventi a Piacenza; 26 a Parma; 41 a Reggio Emilia; 183 a Modena e 119 a Bologna. Un totale di 397 interventi. Attualmente sono in corso nelle 5 provincie predette 58 interventi. Tipologia prevalente di interventi: danni d’acqua, prosciugamenti e alberi pericolanti. 06:42 Monitoraggio dei fiumi Secondo il monitoraggio di Arpae, le precipitazioni delle ultime ore hanno generato ulteriori innalzamenti nei fiumi della regione, con livelli prossimi alla soglia 3 su Riglio, Chiavenna, Stirone e Rovacchia. Fenomeni in esaurimento nel corso della mattinata. 06:27 Savignano sul Panaro, resta opertivo il Coc Resta attivo il Centro operativo comunale di Savignano sul Panaro. "Per segnalare casi di allagamento di cantine/garage o altro - si legge sulla pagina Facebook del Comune - vi chiediamo di fare riferimento al numero: 059759912" 05:53 Piogge intense a Piacenza Piogge e temporali nella notte hanno continuato a salire da Sud verso la nostra regione apportando altri 5/20mm dalla Romagna all'Emilia. La zona più piovosa dalla mezzanotte il Piacentino con 41mm a Piacenza città. 05:35 La situazione dei fiumi Le piogge delle ultime ore hanno generato rapidi innalzamenti dei corsi d’acqua, con localizzati superamenti di soglia 3 su Samoggia, Arda e Luretta e superamenti di soglia 2 su Chiavenna e Riglio. Dopo aver toccato i 2 metri e 10 cm, oltre soglia rossa di 20 cm, l'Arda a Fiorenzuola rimane sopra la soglia arancione con 1 metro e 80 ma in calo. Arda e Luretta, nel piacentino, nella notte hanno raggiunto la soglia rossa. Soglia arancione superata nettamente anche per lo Stirone a Fidenza con 1.92 m, ora in calo a 1.58 m. Soglia arancione superata ma siamo vicini alla soglia rossa posta a 4,5 m per il Rovacchia a Toccalmatto dove si registra un livello di 4,43 m.