Maltempo oggi: allagamenti a Vignola e Savignano sul Panaro

Modena, 20 maggio 2024 – Un violento e persiste temporale ha portato danni e disagi a Vignola e Savignano sul Panaro, dove si segnalano allagamenti.

Il Comune di Vignola fa sapere di aver attivato un Coc (Centro operativo comunale) a fronte del “persistere della pioggia battente e degli allagamenti causati dalla bomba d’acqua localizzata sul nostro territorio”.

Maltempo a Vignola, allagamenti e interventi dei vigili del fuoco. Precipitazioni in provincia di Modena e in tutta l'Emilia Romagna nella giornata del 20 maggio

La situazione critica, evidenzia l’amministrazione comunale vignolese, “è sulla fascia Marano, Vignola e Savignano sul Panaro”.

Conferma del quadro critico arriva dai vigili del fuoco che stanno lavorando nella zona colpita dalla perturbazione con sette squadre da Vignola, Modena, Sassuolo ed i volontari provenienti da Fanano, Frassinoro, Mirandola e Finale Emilia.

Le precipitazioni del 20 maggio 2024 in Emilia Romagna: in tutta la regione stato di attenzione per le piogge intense (Fonte Arpae, Openstreetmap)