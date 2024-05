Allerta maltempo a Bologna, Valsamoggia sott’acqua: scuole chiuse

Bologna, 20 maggio 2024 – Tre ore di pioggia battente, una 'bomba d'acqua' che stasera si è abbattuta tra le 17 e le 20 tra Savigno, Monteveglio e Bazzano, ha riportato il calendario indietro di un anno in Valsamoggia, dove proprio un anno fa allagamenti e frane misero in ginocchio un intero territorio. Domani chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado in tutta la Valsamoggia: a deciderlo il sindaco Daniele Ruscigno con un’ordinanza.

Allerta meteo in Valsamoggia nel Bolognese: a destra la strada provinciale Bazzano-Monteveglio all'incrocio con via Marzatore

Ed è già buio quando la macchina della protezione civile, i vigili del fuoco, carabinieri e cittadini hanno iniziato a fare i conti con quello che il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno, dalle prime informazioni e da sopralluoghi che andranno avanti tutta la notte ha definito “un disastro”.

“Il quadro è difficile da definire, ci sono frane, allagamenti in edifici pubblici, come la mensa della scuola di Savigno e due palestre”.

Alle 21,30 si è riunito il Coc (centro operativo comunale) per tentare di fare il quadro di una situazione che registrava già allagamenti di cantine, auto fuori strada, negozi allagati, e pericolo nella circolazione in via Rio Marzatore, Rio d'Orzo, Castello, Montalogno, Isonzo, lunghi tratti della provinciale Valle del Samoggia tra Tintoria, Ponzano e Zappolino, ma anche tratti della provinciale 28 tra Monteveglio e la Bersagliera, vecchia Bazzanese alla Muffa, e poi nel capoluogo, Bazzano, in via Zanasi, Togliatti, Mazzini.

Sott'acqua nonostante il rifacimento di condutture e selciati, la piazza di Monteveglio, e poi a nord verso la zona industriale Corallo. Non si segnalano esondazioni del Samoggia, nei due rami, anche se la prima ad essere colpita è stata la fascia di confine col modenese, via Degli Esposti, e via Castello. “Abbiamo il laboratorio con quasi due metri d'acqua fangosa»" racconta Zucchini a proposito della sua attività di via Zanasi, che a distanza di quattro anni ha rivisto la scena del versante di via Carnevali trasformata in un fiume senza argini.

L’attacco di Evangelisti

Evangelisti (FdI) all’attacco: “Bazzano, Valsamoggia, piove. Magari piove anche forte, ma questo non giustifica l’allagamento delle strade, degli scantinati, delle fabbriche che hanno sospeso i turni – scrive in un comunicato -. Accade oggi come cinque anni fa e qualche domanda se la dovrebbero fare i cittadini di Valsamoggia. Quali opere sono state fatte e come? Perché accade ancora? Forse perché il territorio va curato, le scoline e ì pozzetti svuotati e soprattutto gli argini manutentati. Bonaccini e i sindaci di sinistra invece che essere in campagna elettorale permanente dovrebbero curare il loro territorio e imparare dal governo Meloni”.

Le previsioni meteo giorno per giorno