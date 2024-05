Allagamenti a Bologna e provincia, feriti e auto fuori strada durante il maltempo in Valsamoggia

Bologna, 21 maggio 2024 – Pioggia battente e allagamenti in provincia di Bologna: la Valsamoggia finisce sott’acqua (e le scuole vengono chiuse). Il giorno dopo i nubifragi che hanno colpito Bologna e l’Emilia Romagna, diversi paesi del Bolognese fanno ancora i conti con i danni e i disagi provocati dal maltempo.

Via Zanasi a Bazzano il 20 maggio, scantinati allagati e auto fuori strada a Monteveglio

Bomba d’acqua a Monteveglio

Ci sono alcuni feriti (ma nessuna vittima) dopo che diverse auto sono finite fuori strada durante la bomba d'acqua a Monteveglio, in particolare nella zona del Rio Marzatore che corre nel Basso Appennino bolognese.

Bomba d'acqua nel Bolognese, auto ribaltate

Treni cancellati

Tra i disagi principali c’è sicuramente la cancellazione di alcuni treni che collegano Bazzano e Crespellano a Bologna e alla zona del Modenese, anch’essa colpita dalle piogge. Sono infatti stati cancellati i treni nella tratta tra Bazzano e Bologna, mentre tra Crespellano e Vignola (linea Casalecchio-Vignola) al posto dei convogli ferroviari ci sono i bus sostitutivi. E’ regolare, invece, la circolazione dei treni tra Crespellano e Bologna.

Il sindaco di Valsamoggia: “Ricognizione danni”

Nel suo “aggiornamento post nubifragio” il sindaco di Valsamoggia Domenico Ruscigno scrive su Facebook che è in corso una “ricognizione danni con l'Assessore Regionale Irene Priolo e i vertici della Protezione Civile Regionale”.

Interruzione acquedotto

"Interruzione acquedotto: nella zona di Castello di Serravalle è interrotta la fornitura di acqua a causa di diverse rotture – informa il sindaco sui social -. I lavori sono ancora in corso a causa di più problemi che non consentono il ripristino della corretta pressione nel circuito idraulico. I tecnici al lavoro non hanno ancora tempistiche certe sul completamento dell’intervento, ad ora stimato nel primo pomeriggio. Hera sta organizzando la distribuzione di sacche di acqua presso l'area pedonale della piazza di Castello di Serravalle. Si ipotizza l’arrivo per le ore 12.

Scuole verso la riapertura?

“Si sta intervenendo su tutti i plessi interessati dalla calamità, nel primo pomeriggio daremo notizie sulle riaperture di domani”, puntualizza Ruscigno.

Crollato traliccio Enel

“Chiusa via Marzatore a causa di diversi smottamenti e un traliccio Enel crollato con cavo in mezzo alla carreggiata. I tecnici sono al lavoro per liberare la strada da alberi e detriti e il gestore elettrico per intervenire sul cavo. Chiuse via Tiola, via Barlete e via Castello (confine Savignano). Sono in corso i ripristini. E’ stato invece riaperto il sottopasso SS569 a Bazzano”.

Allagamenti

“Vigili del Fuoco e Protezione Civile stanno ultimando gli ultimi svuotamenti in alcuni locali allagati. Sono in funzione spazzatrici e idropulitrici per rimuovere la melma dalle pavimentazioni.

Smaltimento rifiuti: è già in corso una raccolta straordinaria dei beni mobili ammalorati. I cittadini possono esporre i rifiuti ben in vista davanti ai loro civici.

È in corso la ricognizione dei danni ed è stata attivata la procedura di somma urgenza. Ringrazio tutti gli operatori al lavoro, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Carabinieri e la cittadinanza che si sta adoperando per la risoluzione dei problemi”, conclude il sindaco.