Maltempo Modena, allagati garage e cantine a Savignano. Due famiglie sfollate

Modena, 21 maggio 2024 – Tecnici a volontari in piena attività a Savignano sul Panaro, il comune più colpito dal violento temporale di ieri. Su Formica, in due ore sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia.

Il sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini, e tutta la squadra all’opera stanno aspettando in questi minuti l’arrivo al Coc realizzato in Municipio di Irene Priolo, assessore regionale al contrasto al cambiamento climatico, Ambiente, Protezione civile.

Interventi dei vigili del fuoco nel Modenese

Oltre un centinaio le segnalazioni arrivate da quanto è scattata l’emergenza. "Stiamo lavorando tutti senza sosta da ieri – spiega il primo cittadino -. Il Coc è stato aperto e sono arrivati i tecnici della protezione civile anche regionale, la centrale operativa mobile dei Vigili del fuoco, i pompieri da tutta la regione che stanno in queste ore operando per svuotare cantine e garage dall’acqua. I tecnici del Comune sono fuori per le verifiche: in tutto sono impiegati 20 volontari della nostra protezioni civile, 15 volontari civici, 40 vigili del fuoco, oltre a tutti i cittadini”. Due le famiglie che sono state ‘sfollate’: una per un problema statico dell’abitazione, ha trovato alloggio da parenti. La seconda, avendo necessità di corrente elettrica per una situazione sanitaria di una familiare, è stata trasferita a spese del Comune in un albergo. In merito alla quantificazione dei danni, il sindaco afferma che “ci vorrà molto tempo, per ora stiamo censendo tutte le segnalazioni arrivate”. Oggi alle 18 si deciderà se le scuole domani riapriranno.