"Chirurgia robotica al Sant’Orsola? Qui tecnologia superiore"

Magari non a Macerata. Ma ad Ancona, nella Azienda ospedaliero universitaria, c’è – e si usa da tempo – una piattaforma robotica superiore a quella usata al Sant’Orsola di Bologna. Per trovare alta professionalità e tecnologia, dunque, non è necessario recarsi fuori dalle Marche. È quanto affermano Andrea Galosi, direttore Clinica Urologica – Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Mario Guerrieri, direttore Clinica chirurgica generale d’urgenza, e Marco Vivarelli, direttore Clinica di chirurgia epatobiliare pancreatica e dei trapianti, in relazione all’intervista che Aldo Sante Salciccia, residente a Corridonia, ha rilasciato al Carlino dopo essere stato sottoposto a un intervento con il quale, all’ospedale di Bologna, gli sono stati asportati contemporaneamente due tumori. Salciccia, ex funzionario Asl, si era detto dispiaciuto del fatto che la tecnologia usata al Sant’Orsola non fosse disponibile a Macerata.

"Nel rispetto della libertà di qualsiasi paziente di scegliere la struttura a cui affidarsi – sottolineano i medici – sono doverose alcune puntualizzazioni. Nell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche è da tempo disponibile la piattaforma robotica "Da Vinci Xi", tecnologicamente e oggettivamente superiore a quella "Hugo" del Sant’Orsola. Gli interventi di chirurgia robotica avanzata in campo urologico, colorettale e in altre specialistiche sono da molti anni routinari, mentre al Sant’Orsola la tecnologia robotica è stata acquisita solo di recente. Interventi come quello descritto nell’articolo sono già stati eseguiti ad Ancona. L’esperienza maturata anche nel campo degli interventi urologici combinati per via robotica ha avuto riconoscimento in pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali"