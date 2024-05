Halley Tunder vuole chiudere i conti per la semifinale. Contro Logiman Broni serve tanta caparbietà

Oggi la Halley Thunder gioca in trasferta gara2 dei quarti di finale dei playoff di A2. Le ragazze matelicesi, infatti, scendono in campo al PalaVerde di Broni (in provincia di Pavia), alle ore 18, e lo fanno trovandosi in vantaggio per 1-0 nella serie contro la Logiman, grazie al successo conquistato in casa (76-62), in gara1, di fronte a un pubblico piuttosto numeroso. "Arriviamo a Broni con l’obiettivo di giocare nel modo migliore possibile anche questa seconda sfida - dice il tecnico della Halley Thunder, Domenico Sorgentone -. Per le nostre avversarie è una partita decisiva, quindi avranno un peso psicologico sulle spalle, noi non dovremo nel modo più assoluto calare di intensità e di concentrazione rispetto alla partita di sabato". Come noto, la Logiman Broni ha chiuso al quinto posto la regular season nel girone A, mentre Matelica è arrivata quarta nel girone B. La serie è al meglio delle tre partite. Pertanto, in caso di nuova vittoria la Halley Thunder si porterebbe sul 2-0 e sarebbe qualificata per la semifinale. Di contro, se fosse Broni a conquistare il successo, la serie andrebbe sull’1-1 e si renderebbe necessaria la "bella" che è stata messa in calendario per sabato al PalaChemiba di Cerreto d’Esi (ore 20.30). Stasera intanto arbitrano l’incontro Denny Lillo e Angelo Iaia, entrambi di Brindisi. La partita viene trasmessa in diretta - come tutte le altre partite dei play off - sulla piattaforma Lbf Tv-Flima.Tv (https://flima.tv); sono necessarie registrazione e sottoscrizione di un abbonamento.

m. g.