Maltempo nelle Marche: allerta meteo per i temporali. Prevista neve, ecco dove

Ancona, 23 aprile 2024 - Allerta meteo nelle Marche per possibili temporali. Previste inoltre nevicate oltre i 1200 metri circa. Il clima continua a essere instabile su gran parte della regione con temperature sotto la media stagionale. Una sensazione di freddo resa ancora più evidente dopo la parantesi primaverile che ha preceduto questi giorni.

Allerta per i temporali nelle Marche, prevista neve oltre i 1200 metri (foto generiche)

La Protezione civile ha diramato un'allerta meteo gialla fino alla mezzanotte del 25 aprile. "Le precipitazioni - si spiega nel documento - saranno a prevalente carattere di rovescio o temporale. La convergenza sui bassi strati lungo la fascia collinare potrà favorire locali intensificazioni". Saranno maggiormente colpite dalle precipitazioni le zone costiere delle province di Pesaro Urbino e di Ancona.

Il metereologo dell’Apam

"Il colpo di coda invernale - si legge nel bollettino redatto da Danilo Tognetti metereologo dell’Apam Marche - continuerà a caratterizzare la prima metà della settimana con il lago di aria fredda artica che si espanderà ulteriormente sul Mediterraneo. Anche al centro-sud le anomalie termiche negative si faranno particolarmente accentuate; sulle Marche, per mercoledì, si stimano differenze da -7°C a -10°C rispetto alla media. Sul fronte delle precipitazioni, l'attuale minimo dislocato sul Tirreno, traslando verso l'Adriatico, e seguito da un altro impulso perturbativo, provocherà un incremento della diffusione dei fenomeni su tutto il centro-nord e versante tirrenico, ancora a carattere nevoso sull'Appennino. Dopo la Liberazione, tempo in cui l'aria artica propenderà a ritirarsi verso nord lasciando maggior spazio a flussi più miti di provenienza occidentale e meridionale, le condizioni tenderanno a stabilizzarsi e le temperature a risalire". Di seguito il bollettino meteorologico per le Marche giorno per giorno dal 23 al 26 aprile.

Le previsioni di martedì 23 aprile

Precipitazioni possibili fino al pomeriggio, a carattere sparso ed in ingresso a più riprese dall'Appennino; le più intense, anche sotto forma di rovescio temporalesco, attese da metà giornata; quota neve intorno ai 1000 - 1100 metri. Venti deboli o moderati, in genere settentrionali con contributi occidentali sul settore montano ed alto-collinare. Temperature in calo specie le massime. Attorno alle 16 grandinata nel Maceratese.

Il meteo di mercoledì 24 aprile

Altra giornata caratterizzata dalla variabilità. Non si escludono precipitazioni notturne-mattutine sull'Appennino; attese poi in modo diffuso sull'intero territorio regionale nel pomeriggio, localmente a carattere temporalesco; possibili residui serali e nevicate oltre i 1.200 metri circa. Venti flussi provenienti da ovest sud-ovest e fino al regime di moderati. Temperature in diminuzione.

Che tempo farà giovedì 25 aprile?

Il cielo sarà coperto al mattino poi ancora nuvolosità in intensificazione dall'Appennino e dissolvimenti tra l'ultima parte del giorno e la sera. Attesa un'altra ondata di precipitazioni in estensione dall'entroterra dalla tarda mattinata ed a scemare nel pomeriggio-sera; possibili fenomeni a carattere di rovescio e nevosi a quote alte. Temperature: in ripresa le massime.

Il bollettino di venerdì 26 aprile

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino; nuovo incremento della copertura nel pomeriggio, a partire dall'Appennino. Precipitazioni pomeridiane, attese sull'entroterra soprattutto appenninico dove potranno assumere carattere di temporale. Venti ancora meridionali, inizialmente deboli, più tesi verso la parte centrale della giornata sull'Appennino e lungo i litorali.