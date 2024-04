Maltempo, ancora neve in Emilia Romagna: oltre 30 cm sull’Appennino Modenese. Prevista grandine: ecco dove

Bologna, 23 aprile 2024 - Continua il maltempo in Emilia Romagna. Nevica ancora nel Modenese, in particolare per tutto l’alto appennino sopra i mille metri di altitudine, con accumuli oltre 30 i centimetri nella zona del Passo delle Radici, Frassinoro, Montefiorino, nella zona di Sestola, Fanano, oltre che nella zona di Montese e Zocca. Ieri buona parte dell’Emilia si è svegliata imbiancata con fiocchi anche a bassa quota, nel Parmense, a Porretta Terme (Bologna), nel Modenese e nel Reggiano.

Ancora neve in Emilia Romagna, previste posssibili grandinate

Secondo quanto riferito da Emilia Romagna Meteo sulla pagina Facebook, nuove nevicate si sono verificate anche tra Parmense e Bolognese. Ma il risveglio è stato freddo in tutta l'Emilia Romagna: i cieli e qualche debole rovescio sulla pianura tra Modena e Piacenza.

"I fiocchi bianchi sono caduti a quote sugli 800/900 metri - informa il Centro Meteo regionale -, ma il fenomeno si esaurirà entro il pomeriggio, con l'innalzamento delle temperature sopra lo zero termico: in serata il maltempo si sposterà sui rilievi orientali della regione, mentre per domani sono previste piogge”.

La situazione nel Modenese

Al momento la rete viaria provinciale nel Modenese, dove continua a nevicare, è tutta percorribile e il personale provinciale è al lavoro per rimuovere i rami caduti sulle strade. In serata i mezzi della Provincia saranno al lavoro per la salatura delle strade a maggior rischio di gelate notturne, oltre che proseguire nelleoperazioni di pulizia della rete viaria, che al momento risulta tutta percorribile.

Spazzaneve al lavoro nel Bolognese

Anche questa mattina attivati gli spazzaneve nei tratti appenninici bolognesi di otto strade provinciali. Tra le 5 e le 11 di questa mattina otto spazzaneve della Città metropolitana sono stati attivati per liberare dalla neve le carreggiate di otto strade provinciali, nei tratti appenninici. Le strade interessate sono: 40 Passo Zanchetto - Porretta Terme, 55 Sant'Antonio, 60 San Benedetto Val di Sambro, 61 Val di Sambro, 63 Bivio Lizzo - Castel di Casio, 64 Granaglione-SS64, 71 Cavone, 79 Pian di Balestra. Il monitoraggio delle strade è costante e i mezzi saranno in servizio fino a cessate esigenze.

Temperature

Un po' ovunque si sono registrate temperature molto basse, le città più fredde di prima mattina, Piacenza, Parma e Reggio Emilia. Visto il freddo in molte città ieri era stata prorogata l’accensione dei termosifoni. Oggi si è aggiunta anche Ravenna: qui si potrà accendere il riscaldamento fino al 30 aprile.

Fiumi

Emilia Romagna Meteo ha segnalato una piena modesta di alcuni fiumi in Emilia dopo le piogge della giornata di ieri. Di prima mattina "il Secchia ha superato la soglia di allerta gialla a Ponte alto ma poi è calata. Soglia gialla sempre per il Secchia a Ponte Bacchello, soglia superata di circa 40 cm, livello in lieve crescita. Anche il Navile a Bentivoglio ha superato la soglia gialla ma risulta in calo".

Possibili grandinate

Secondo il meteorologo Ampro, Roberto Nanni nel pomeriggio è prevista grandine in Romagna. "A livello di outbreak temporalesco - spiega - potrebbero verificarsi rovesci a carattere grandinigeno (grandine di piccola taglia, graupel o snow pellets ma con accumuli) associati all'evenienza di possibili fenomeni vorticosi (trombe marine, waterspout) verosimilmente appena lungo la linea di costa. Quest'ultimi più difficili da identificare nello spazio tempo, ma convergenze dei venti sinottici e indici convettivi (tra cui LLS e DLS) sarebbero a favore".

