Neve oggi in Emilia Romagna, già una coltre in Appennino. Scuole chiuse a Frassinoro

Bologna, 22 aprile 2024 – Era stata ampiamente annunciata con allerta meteo e la neve è arrivata puntuale in Emilia Romagna: l’Appennino Emiliano è già imbiancato dalle prime ore del mattino. Nevica anche a bassa quota: a Porretta Terme, nel Bolognese, ma anche nel Parmense a 300 metri sul livello del mare, nel Modenese e nel Reggiano.

Circa 40 centimetri di neve sono già caduti sul crinale piacentino, in modo particolare alle pendici del Monte Bue, tra Liguria ed Emilia. A Frassinoro (Modena) disagi per alberi caduti, scuole chiuse. Sabato nel tardo pomeriggio forte grandinata in Romagna, in serata a Rimini, dove un fulmine ha colpito un car wash.

Neve in Emilia Romagna, le immagini di oggi: da sinistra imbiancato il Piacentino, al centro Porretta Terme e a destra Rovolo (Modena). Foto da Emilia Romagna Meteo