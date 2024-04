Freddo, a Bologna il riscaldamento si può riaccendere: fino a quando

Bologna, 22 aprile 2024 – Visto il calo delle temperature degli ultimi giorni che ha portato la neve anche nel Bolognese e gli episodi di maltempo come temporali e grandine. l’Amministrazione comunale di Bologna, tenuto conto delle attuali condizioni climatiche e delle possibili ripercussioni negative sulla salute delle fasce più deboli della cittadinanza, ha autorizzato la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento di tutte le tipologie di edifici fino al 26 aprile compreso.

I cittadini sono invitati comunque a limitare l'accensione nelle ore più fredde, fino a un massimo di 6 ore giornaliere e a non superare la temperatura di 19 gradi negli ambienti.

Castel San Pietro

Anche il Comune di Castel San Pietro Terme ha emesso un'ordinanza che consente di tenere accesi gli impianti di riscaldamento alimentati a gas naturale fino a giovedì 25 aprile 2024 compreso.

L'ordinanza precisa che la durata giornaliera dell'accensione non può superare le 6,5 ore giornaliere tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno ed è consentito il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni. Inoltre ricorda l'obbligo di legge di non superare i 17°C (+ 2°C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili e i 19°C (+ 2°C di tolleranza) per tutti gli altri edifici.