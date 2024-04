Neve in Emilia Romagna domani non solo in montagna: dove e quanta

Bologna, 21 aprile 2024 – Il maltempo non è ancora finito in Emilia Romagna. Dopo le forti grandinate di ieri in Romagna, nella serata di oggi dovrebbe arrivare una nuova perturbazione, come ha anticipato al Carlino anche il meteorologo Ampro, Roberto Nanni.

E in effetti, l’Agenzia di prevenzione Ambiente Energia dell’Emilia Romagna (Arpae) ha emesso una nuova allerta meteo per la giornata di domani, lunedì 22 aprile. L’allerta di criticità gialla e arancione sarà valida dalla mezzanotte del 22 alla mezzanotte del 23 aprile. Vale per l’Emilia fino al mare della zona cervese/ravennate. Tra l’altro ieri nella bassa reggiana, sono stati circa 20 gli interventi dei Vigili del Fuoco per vento, con alberi e qualche appendice strutturale leggera pericolante. Non ci sono stati feriti. A Parma qualche intervento per alberi e rami.

Non ci sono invece criticità meteo nel resto della Romagna e nel Bolognese.

Allerta meteo del 22 aprile 2024 in Emilia Romagna

Allerta arancione

L’allerta arancione riguarda esclusivamente la montagna piacentino-parmense. "Sono previste nevicate di moderata intensità più probabili su fascia appenninica occidentale, con accumuli intorno ai 15-30 cm per le zone di collina / 30-50 cm per le zone di montagna anche sotto forma di rovesci di neve”, si legge nel bollettino Arpae.

Allerta gialla

L’allerta gialla è stata emanata per vento, criticità idraulica e idrogeologica, ma anche per neve su montagna e collina emiliane centrali (Parma, Reggio Emilia e Modena); e sulle colline piacentino-parmensi (Piacenza, Parma).

“Sono previste precipitazioni intense, localmente anche a carattere di rovescio temporalesco più probabili sul settore occidentale che possono generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamento sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1”.

Venti

Sono previsti anche venti di burrasca moderata (62-74 Km/h) da est/nord-est con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, più probabili su pianura settentrionale e rilievi occidentali.

Mare

È previsto mare agitato al largo, con altezza dell’onda prevista superiore a 3,2 m. Si prevedono condizioni del mare sotto costa che possono generare localizzati fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale, soprattutto nel settore costiero centro-settentrionale.

Previsioni meteo giorno per giorno