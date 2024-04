Grandine oggi in Emilia Romagna “Quantità impressionante, evento terribile”

Cesena, 20 aprile 2024 - Violentissima grandinata nella tarda mattinata di oggi nel territorio di Sogliano al Rubicone che ha colpito prevalentemente il crinale appenninico nella frazioni lungo la provinciale 11 che da Savignano sul Rubicone porta fino a Savignano di Rigo, la località più lontana del comune collinare e montano.

Il fortissimo calo delle temperature avvenuto in pochi giorni facendo scendere il barometro anche di oltre 20 gradi ha dato vita a temporali forti e violenti, tanto da fare cadere la grandine con una quantità impressionante.

La grandine caduta oggi a Sogliano sul Rubicone (foto Emilia Romagna Meteo)

Ha detto Tania Bocchini, sindaca di Sogliano al Rubicone: "E' stato un evento terribile. In breve tempo tutta la collina e i nostri monti sono stati colpiti dalla grandine caduta in una quantità impressionante, talmente abbondante da imbiancare il crinale appenninico, soprattutto nella frazione di Rontagnano, tanto che sembrava che tutta la montagna fosse stata coperta da una copiosa nevicata. Una zona dove non ci sono molti campi coltivati a frutteti, ma tanti cereali. Rovinati e distrutti molti orti di famiglie di privati cittadini e anche chi aveva in quel momento le auto fuori, all'aperto, alla fine della terribile grandinata se le è trovate ammaccate”.

Ancora è presto per fare una conta dei danni, ma questo tempo pazzo e queste temperature che in poche ore calano anche di oltre 20 gradi provocano temporali con fortissime grandinate. Conclude la sindaca Tania Bocchini: “E' un fatto molto grave perché con il caldo dei giorni passati chi coltiva gli ortaggi era contento in quanto il loro raccolto era in anticipo di venti giorni o un mese. Ora non cè più nulla. Tutto distrutto”.

