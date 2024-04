Neve in Romagna, fiocchi bianchi in montagna da Forlì a Rimini: la mappa

Rimini, 19 aprile 2024 - Il freddo tornato in questi giorni un po’ in tutta la regione ha portato la neve, non solo sull’Appennino emiliano come se fosse inverno, ma anche in Romagna: dall’Alta Valmarecchia all’appennino tosco-romagnolo. Coltri bianche poi anche nelle Marche, dove addirittura si torna a sciare.

Rimini

Nel Riminese giovedì e venerdì, in particolare ha nevicato a Villagrande e in tutta l'area montana dell'Alta Valmarecchia. Le temperature sono scese portandosi di poco sotto lo zero. Ma l'ondata di freddo non ha risparmiato nemmeno San Marino, con 4 gradi rilevati e qualche spruzzata di bianco. Neve che ha imbiancato anche il Monte Carpegna.

Neve a Villagrande, foto di Marta Valerio Severini (tratta da Facebook)

Cesena

Nel Cesenate invece ieri, giovedì 18 aprile, se nel primo fondovalle dell'alto Appennino è piovuto, dai 1200 metri in sù sono caduti anche un po' di fiocchi di neve, che sono andati a imbiancare la parte più alta del Fumaiolo (1.407 metri slm), dove lungo la strada provinciale sono stati allertati i mezzi spazzaneve, la catena dei Mandrioli (circa 1200), il monte Còmero (1371).

Neve sul crinale tosco-romagnolo

Forlì

Tra mercoledì e giovedì neve anche sull'Appennino forlivese dai 1000m in su. Pochi centimetri che hanno imbiancato però tutto il crinale tosco-romagnolo da Campigna al Passo della Calla fino alla Burraia e ai 1.658m di Monte Falco. Nessun disagio alla circolazione, ma si è registrato un brusco calo delle temperature anche nei paesi del fondovalle. La neve in aprile in montagna è sempre stata una normalità, meno normale che per due fine settimana di fila le temperature registrate in appennino erano estive con i visitatori e gli escursionisti in giro per i sentieri in t- shirt.