Previsioni meteo a Ravenna, l’esperto: “Pioggia e freddo per 10 giorni” Il meteorologo Ghiselli: "I giorni più freddi saranno lunedì e martedì. Domani minime anche di 3°". L’unica buona notizia è per gli agricoltori: non sono previste gelate. Nevicate sopra gli 800 metri