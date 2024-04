Neve in Appennino come d’inverno: 15 centimetri, ecco dove

Modena, 18 aprile 2024 – Primavera di neve sull’Appennino modenese: il brusco calo delle temperature e il maltempo, in montagna si traduce in un ritorno dell’inverno: oggi sono caduti circa 15 centimetri di neve ( VIDEO) nella zona del Passo delle Radici e Frassinoro, nell’alto Appennino modenese.

Un motociclista sorpreso dalla nevicata al Passo delle radici, a destra uno screenshot del video

E’ stato necessario ricorrere ai mezzi spalaneve della Provincia per la pulizia delle strade, che per questo sono tutte aperte e percorribili.

Per evitare gelate, in serata le strade maggiormente a rischio di ghiaccio vengono ‘salate’. Tra queste la strada provinciale 32 di Frassinoro e la strada provinciale 324 del Passo delle Radici.

Dove nevica in Emilia Romagna

Basta un veloce giro dei social per accorgersi che le nevicate fuori stagione non si limitano all’Appennino modenese: risulta imbiancata, ad esempio, anche la montagna Forlivese: ecco una foto di Passo della Calla

Nevica sul Passo della Calla: foto tratta dal profilo Facebook di Emilia Romagna Meteo

Spostandoci nel Reggiano, lo scenario è da pieno inverno anche a Cerreto Laghi:

Paesaggio invernale anche a Cerreto Laghi (Reggio Emilia): foto tratta dal profilo Facebook di Emilia Romagna Meteo

Il parco mezzi spalaneve

Tornando all’Appennino modenese, per tenere pulita la rete di oltre 900 chilometri di strade provinciali, la Provincia di Moena dispone quest'anno di 165 mezzi di cui 115 spartineve, tutti di ditte private convenzionate; di questi 62 sono in montagna e 53 in pianura.

I mezzi spargisale sono 27 (13 in montagna e 14 in pianura), più nove di proprietà della Provincia, oltre a 14 mezzi “combinati” cioè sia spartineve che spargisale. A questi si aggiungono due turbine di proprietà della Provincia utilizzate in genere per tenere aperte le strade provinciali sul crinale nella zona di Frassinoro in particolare al passo delle Radici.