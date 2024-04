Neve d’aprile, sui Sibillini si torna a sciare

Macerata, 19 aprile 2024 – Fino a quaranta centimetri di neve sui Sibillini: riaprono gli impianti di risalita per la gioia degli appassionati di sci. In questa pazza primavera, dopo giorni quasi estivi il crollo delle temperature ha portato la neve nell’entroterra maceratese. Dopo un inverno più che mite, con gli impianti aperti per appena un fine settimana, ora torna la possibilità di rispolverare gli sci.

"Questo è il nostro buongiorno – scrivono sui social da Bolognola Ski, pubblicando le foto delle montagne innevate -. Caduti nella notte tra i 30 e i 40 centimetri di neve fresca, la nevicata più abbondante di tutta la stagione. Siamo già al lavoro sugli impianti e piste! Da domani apertura del tapis roulant Scoiattolo a servizio del Campo Scuola e tapis roulant Madonnina a servizio dell’area bob / slittini. In giornata comunicheremo anche se già da domani sarà possibile aprire l’impianto di Castelmanardo con le relative piste (apertura quasi certa da domenica 21 grazie ad altre nevicate in arrivo domani). Operativi i noleggi sci, bob. Info 3315942018”.

Neve anche a Frontignano di Ussita. “Amici è tornata a farci un regalo di primavera – si legge nel post -. Per ora visto il forte vento che ha soffiato nella notte è troppo poco per poter sciare; ma vi aspettiamo domani e domenica dalle 10:30 alle 18:30 con la seggiovia e il rifugio per fare una bella passeggiata nella neve e godere del panorama innevato. Info 3760735672”.

Anche a Sarnano è tornato l’inverno. "Sorpresa di aprile a Baita Solaria: neve a quota1400! Amanti della neve, la natura ci ha regalato una coda d’inverno e noi siamo pronti a cogliere l’occasione! Questo weekend gli impianti saranno operativi per regalarvi un weekend fuori stagione con il campo scuola pronto ad accogliere i più piccoli per una giornata di gioco sulla neve! Non perdete l’opportunità di godervi quest’ultimo saluto dell’inverno! Info 389 4952959”.