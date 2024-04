Dalla primavera all’inverno. Neve d’aprile oltre i 900 metri

Dalla primavera all’inverno. Prima la grandine al mattino con un temporale annunciato, poi la neve che era un po’ meno prevista in aprile inoltrato. Sopra i 900 metri di quota il paesaggio si è trasformato da verde a bianco. A Cerreto Laghi sono caduti circa 10 centimetri di neve. Ma seppur qualcuno per un attimo ha sognato di poter sciare, gli impianti resteranno chiusi. "Poteva essere utile alla riapertura se si fosse salvata la base di prima – afferma il gestore Marco Giannarelli – ma qui la neve è caduta sull’erba. La vera anomalia non è la neve, ma il caldo dei giorni scorsi".

s.b.