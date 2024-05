Scatta alle 12,30, con Cremonese-Pisa, la terzultima giornata di Serie B. Alle 15 i match che interessano da vicino la Reggiana, quantomeno in chiave salvezza, sono Spezia-Palermo, Ascoli-Cosenza e Sudtirol-Ternana, mentre a completare il quadro sono Como-Cittadella e Catanzaro-Venezia, match determinanti per la corsa al secondo posto; alle 18, oltre al derby del Secchia, un tris di gare: serve un miracolo alla Feralpisalò, impegnata nel match casalingo col Brescia, il Bari riceve il Parma, mentre a Lecco arriva la Sampdoria.

Domenica prossima – penultima dI campionato – i granata saranno attesi dalla difficile trasferta di Marassi; sfida-salvezza per Cosenza-Spezia, l’Ascoli va al Barbera, il Bari a Cittadella mentre la Ternana affronta il Catanzaro in casa.

"La Reggiana ha valori importanti: altrimenti non vinci a Palermo o Venezia a caso, ma noi non abbiamo paura e vogliamo continuare la striscia positiva".

Presenta così il derby di oggi Pierpaolo Bisoli, in sella del Modena dal 14 aprile. Da quel momento il Modena ha colto uno 0-0 ad Ascoli e una vittoria per 1-0 col Sudtirol.

"Questo successo ha portato grande serenità all’ambiente. Ho detto ai ragazzi che ci siamo tolti uno zainetto di 5 chili, un peso che ci portavamo dietro da tempo. Ora vedo più serenità, abbiamo fatto due allenamenti ottimi, i migliori da quando sono qui".

Sulla ritrovata tranquillità. "Quando sei libero di mente fai anche giocate che in situazioni critiche non faresti. In questo derby vogliamo dare una soddisfazione ai tifosi e a tutto l’ambiente che ci circonda". Poi si ritorna sulla Reggiana. "I derby sono gare da vincere, e sono strane: a volte vince quella che gioca peggio. La Reggiana ha tanta gente di gamba rispetto a noi, che , invece, abbiamo un grande identità in mezzo al campo".

Poi si va sui pericoli che potranno arrivare dalla squadra di Nesta. "Davanti hanno Gondo, un attaccante che sa come rendersi pericoloso. Di solito giocano con due trequartisti che si muovono molto e che fanno un bel lavoro".

Bisoli parla di un singolo. "Bozhanaj? (A segno all’andata, ndr). Per ora mi piace come arma a gara in corso, so cosa può darmi subentrando e al momento andrei avanti così".

Bisoli, lo ricordiamo, in questa stagione non ha ancora incontrato la Reggiana perché all’andata, a Modena, c’era ancora Paolo Bianco alla guida dei canarini, mentre in entrambe le sfide col Sudtirol (vittoria granata per 3-2 a Bolzano e pari a Reggio per 1-1) gli altoatesini erano già allenati da Federico Valente, subentrato lo scorso 4 dicembre proprio a Bisoli.