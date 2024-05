Bomba d’acqua colpisce la Bassa reggiana: case, scantinati e strade allagate

Reggio Emilia, 20 maggio 2024 – A pochi giorni dalla tromba d’aria che ha colpito parte di Santa Vittoria e dal forte acquazzone con grandinata che tanti problemi ha provocato tra Novellara e Reggiolo, oggi il maltempo è tornato a interessare la Bassa Reggiana, stavolta con una bomba d’acqua che ha interessato soprattutto la zona di Rolo, al confine con il Modenese, dove si registrano le conseguenze più gravi. “Il paese – ha comunicato il sindaco Luca Nasi – è stata interessata da un importante precipitazione. La polizia locale e l’ufficio tecnico comunale stanno effettuando sopralluoghi per valutare situazioni di pericolo per la viabilità”.

Cortili e giardini delle abitazioni sono state invase dalla pioggia caduta

Non solo strade allagate, ma anche piani bassi e scantinati, con la necessità di intervenire pure con le motopompe dei vigili del fuoco. Quasi una decina le operazioni eseguite in abitazioni di Rolo ma anche in due abitazioni di Novellara, con allagamenti a ridosso di via Colombo. Intervento anche alla scuola elementare di via Saccani a Cadelbosco Sopra. Ma nessuna situazione di criticità. Per circa un’ora la viabilità, soprattutto a Rolo, è rimasta critica per strade trasformate in piccoli canali.

Allagati anche molti campi agricoli e decine di abitazioni. A farne le spese anche il quartiere in cui vive il candidato sindaco Giorgio Contini di Rolo Attiva: "Sarà caduta una bomba d’acqua, ma dopo quasi un’ora dalla fine della precipitazione i tombini, scoperchiati, non tirano. Ci deve essere qualcosa che non quadra”, ha commentato.

In città solo due interventi: un albero caduto in strada su via Piccard e un sottopasso allagato in via Spaggiari a Cella. Allagata anche un’abitazione privata a Sant’Ilario.