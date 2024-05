Malore improvviso dopo la partita della figlia, muore a 56 anni

Imola, 20 maggio 2024 – Mordano in lutto per l’improvvisa scomparsa di Boris Tesanovic. Classe 1968, marito della fotografa Annalisa Mazzini che ha lo studio in paese e padre delle pallavoliste Alexandra e Alice, l’uomo ha accusato un malore nella nottata tra sabato e domenica.

Una tragedia che si è consumata qualche ora dopo il rientro dal MiniPalazzetto di Cesena dove la famiglia Tesanovic al completo si era recata per assistere alla partita della Pallavolo Castelfranco (la figlia Alice è una delle schiacciatrici della squadra, ndr) impegnata nei play off per la promozione in serie A2. Volto noto sugli spalti degli impianti sportivi di Imola e Mordano, Tesanovic è stato anche dirigente accompagnatore della formazione di volley Csi Clai Imola che sui social ha scritto: “Ci stringiamo intorno alla famiglia Tesanovic per l’improvvisa scomparsa di Boris”.

Stessa cosa da parte della Pallamano Romagna: "Condoglianze a tutta la famiglia a cui ci uniamo in questo doloroso momento con commozione e affetto”. Attonito il sindaco mordanese, Nicola Tassinari: “Ci sono notizie che ti lasciano sgomento, col fiato tranciato e mille pensieri in testa – ha postato -. Buon viaggio Boris. Ovunque tu andrai so che lo farai col sorriso, la tua grinta e la tua voglia di stare con gli altri e per gli altri”. Il funerale sarà celebrato giovedì 23 maggio alle 9.30 nella chiesa di Mordano con partenza del feretro mezz’ora prima dalla camera mortuaria di Imola.