Stroncato da un malore: muore a 50 anni

È stato visto cadere a terra mentre stava salendo sul cassone del camion, tanto da ipotizzare in un primo momento una possibile perdita di equilibrio o una scivolata improvvisa. Ma la caduta era legata a un improvviso malore, forse una crisi cardiaca, che in pochi istanti ha stroncato un camionista di 50 anni, Constantin Beteringhe, residente in Romania, il suo Paese d’origine. Ieri mattina si trovava in uno dei capannoni della Padana Tubi, in via Roncaglio superiore, nella zona industriale a San Giacomo di Guastalla. Qui sono arrivati in fretta l’ambulanza della Croce azzurra di Poviglio (che era in transito a poca distanza quando è scattato l’allarme), l’ambulanza della Croce rossa locale e l’automedica, raggiunte dall’elisoccorso di Parma, atterrato nel cortile dell’azienda. Ma per il camionista non c’è stato nulla da fare. Il soccorso è stato immediato, con il personale interno adibito al primo intervento d’emergenza che si è mobilitato immediatamente, usando anche uno dei defibrillatori in uso all’azienda. I primi importanti soccorsi sono iniziati già mentre sul posto stavano arrivando ambulanze e personale medico. Ma neppure le pratiche rianimatorie sono riuscire a riattivare le funzioni vitali dell’uomo. Al personale sanitario non è rimasto che constatare il decesso del cinquantenne.

Anche l’elisoccorso, poco dopo, è decollato vuoto dal cortile della Padana Tubi, per rientrare alla base, a Parma. Sul posto, come da prassi in questi casi, sono intervenuti anche i carabinieri per svolgere gli accertamenti, insieme al personale della Medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria locale.

Antonio Lecci