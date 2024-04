Il mercato azionario tira. La Manodori aumenta l’impegno per il sociale

La Fondazione Manodori conferma le erogazioni sul territorio per 2,9 milioni, in crescita rispetto agli anni scorsi. E’ uno dei dati emersi dal bilancio del 2023. Le risorse sono destinate in particolare a progetti contro la povertà educativa e per lo sviluppo digitale, sempre a favore di adolescenti svantaggiati. Inoltre la Fondazione è coinvolta anche quest’anno nel progetto della “scuola diffusa” del Comune - nato durante il covid - ospitando le lezioni di alcune classi in edifici di sua proprietà. L’esercizio finanziario dell’anno scorso, intanto, si è chiuso con un avanzo di circa 3,5 milioni di euro. Il risultato della gestione finanziaria è di quasi 6,7 milioni, in aumento rispetto al 2022. Il patrimonio, infine, ammonta a 176 milioni, 2 milioni in più rispetto all’anno precedente. "Chiudiamo un bilancio di buona gestione - dice il presidente della Manodori Leonello Guidetti - con un esito positivo e trend di crescita. Lo sviluppo di un sistema di monitoraggio del portafoglio, istituito in questi anni con il supporto dell’advisor Prometeia, ci ha permesso di consolidare il processo di diversificazione degli investimenti iniziato nel 2018 e oggi incrementato dalle performance dei mercati azionari". Di conseguenza, "il buon andamento della redditività e il solido accantonamento al fondo per le erogazioni consentono di garantire anche per il 2024 il sostegno ai bisogni più urgenti e di valutare nuove progettualità e strumenti".