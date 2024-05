Diventa virale lo sfogo di Ramagli

"Gabe DeVoe, il nostro americano, è ancora fuori per infortunio e non per scelta. E chi dice il contrario è un coglione".

Questo sfogo di Alessandro Ramagli, ex coach della Pallacanestro Reggiana ora in Serie A2 a Verona assieme al il gm Alessandro Frosini, è diventato letteralmente virale e sui social sta continuando a fare visualizzazioni a non finire. Il tecnico livornese, impegnato nel primo turno di playoff contro l’Urania Milano, si è tolto questo ‘sassolino’ dalla scarpa dopo la vittoria che ha riportato i suoi in parità (1-1). Tecnico preparatissimo e uomo di grande cultura, rimase a Reggio poco più di una stagione perché fece più o meno lo stesso, in privato, con un dirigente di allora che poi virò su Piero Coen. Ai posteri…