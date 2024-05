Basket Dr2. Approda ai playoff anche la Saturno

E’ la Saturno Guastalla la quarta e ultima qualificata ai playoff di Divisione Regionale 2 dal girone B, quello composto interamente da formazioni reggiane.

La squadra di coach Ferrari sbanca nel posticipo il campo della Bibbianese col punteggio di 68-51 e viene premiata nell’arrivo a pari punti con le Gazze Canossa dal risultato degli scontri diretti, estromettendo i quotati rivali dalla corsa promozione.

La griglia dei quarti di finale vede dunque nella parte bassa la Sampolese, prima classificata nella corsa a due con la Torre, opposta al Parma Basket Project in una serie al meglio delle 3 gare; la vincente se la vedrà con una tra Fiorenzuola e Luzzara, mentre dall’altra parte del tabellone ci sono Berrutiplastics Torre-Fulgorati Fidenza e Piacenza Basket Club-Saturno Guastalla. A

nche semifinali e finale saranno disputate al meglio delle 3 gare.

Per quanto riguarda invece i playout salvezza, ad accedervi è il Gelso, in virtù del terzultimo posto in regular season: i cittadini si giocheranno la permanenza in categoria nella serie contro il Ducale Magik Parma, potendo contare sul fattore campo a favore.