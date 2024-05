Madonna di San Luca: quando scende e il percorso. La preghiera sarà per Suviana

Bologna, 2 maggio 2024 – Sabato pomeriggio la sacra immagine della Madonna di San Luca lascerà il santuario sul Colle della Guardia per restare una settimana nella cattedrale di San Pietro. Ai consueti appuntamenti riservati ad anziani, malati e giovani, quest’anno il programma prevede anche un momento particolare dedicato alle vittime della centrale idroelettrica di Bargi nel pomeriggio di mercoledì otto maggio quando la venerata icona sarà accompagnata in processione fino alla Basilica di San Petronio. Alle 17.45 sul sagrato di Piazza Maggiore il cardinale Matteo Zuppi e il sindaco di Bologna Matteo Lepore inviteranno la cittadinanza ad avere un pensiero particolare per chi ha perso la vita nel disastro di Suviana. Per questa occasione di suffragio sono stati invitati i familiari e i sindaci dei Comuni in cui risiedevano da Settimo Torinese a Napoli passando per San Marzano di San Giuseppe, Sinagra, Milano, Venezia, Pontedera e saranno presenti anche il sindaco di Camugnano Marco Masinara e il presidente dell’Unione Appennino Maurizio Fabbri.

Alle 18, sul sagrato della Basilica, vi sarà la solenne benedizione alla città e all’arcidiocesi. Per il resto la visita seguirà quello che ormai è diventato il classico paradigma. Sabato alle 14.30 l’immagine scenderà in città trasportata su un mezzo dei Vigili del Fuoco e prima di raggiungere la cattedrale si fermerà in alcuni luoghi significativi del vicariato Bologna Nord. Tra le varie tappe previste vi sarà una sosta alla Casa delle suore Missionarie della Carità di Madre Teresa in via del Terrapieno, alla Caserma Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Casa della Carità di via del Tuscolano e alla Casa di Cura Villa Erbosa. L’arrivo nella Basilica di San Pietro è previsto per le 18.50. Domenica 12 Maggio alle 17 avverrà la risalita con l’icona che sarà accompagnata in processione sostando per la benedizione in Piazza Malpighi, a Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. La processione di ritorno al Santuario sarà caratterizzata dalla preghiera per la pace e vi parteciperanno le comunità cristiane cattoliche e ortodosse. "Abbiamo bisogno della presenza di Maria come la prima comunità cristiana – ha scritto il cardinale Matteo Zuppi in una lettera inviata ai bolognesi -, perché la nostra testimonianza del Risorto sia autentica e coraggiosa. Chiediamo a Lei che ci doni l’antidoto alla pandemia, alle discriminazioni, alla violenza, all’odio, all’indifferenza e all’individualismo. La venerata immagine della Madonna di San Luca scende in Cattedrale, nel cuore della nostra città, nel tempo di Pasqua, per essere un segno di speranza, di vita risorta e di nuova creazione, di cui, insieme a lei, siamo tutti artefici e testimoni". Durante la visita della Madonna di San Luca la Cattedrale resterà aperta dalle 6.30 alle 22.30.