Suviana, la benedizione della Madonna di San Luca per le vittime

Bologna, 18 aprile 2024 - Mercoledì 8 maggio alle 17.45, il sindaco Matteo Lepore e l’arcivescovo Matteo Maria Zuppi invitano tutti i bolognesi a ricordare i sette morti del disastro di Suviana in piazza Maggiore in occasione della tradizionale benedizione dell’immagine della Madonna di San Luca, che resta in città dal 4 al 12 maggio.

Le sette vittime dell'esplosione di Suviana e la Madonna di San Luca

Un momento di ricordo con cui si vuole esprimere la vicinanza e il sostegno dell’intera comunità bolognese alle persone colpite.

Sono stati invitati i familiari delle vittime e i sindaci dei Comuni in cui risiedevano: Settimo Torinese, San Marzano di San Giuseppe, Sinagra, Napoli, Milano, Venezia, Pontedera. Saranno presenti anche il sindaco di Camugnano, nel cui territorio si trova la centrale di Bargi, e il presidente dell'Unione Appennino.