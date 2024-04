La Madonna torna in città. La discesa dal Colle sabato 4 maggio . Ma niente processione

L’immagine della Beata Vergine di San Luca rimarrà in Cattedrale da sabato 4 maggio a domenica 12 maggio, giorno in cui la Chiesa celebra la festa dell’Ascensione. Anche quest’anno non vi sarà la consueta processione che accompagna l’icona dal Colle della Guardia fino alla Basilica di San Pietro, ma verrà trasportata da un mezzo dei vigili del fuoco e, prima di raggiungere via Indipendenza farà visita al vicariato Bologna Nord. Questa nuova modalità era stata una necessità durante la pandemia quando, per ragioni di sicurezza, erano vietati i raggruppamenti di persone e poi si è trasformata in una occasione per portare l’immagine nelle varie zone della città toccando quelli che sono i luoghi più significativi dal punto di vista sia pastorale che sociale come le parrocchie o le residenze per anziani. Dalle 15 alle 18.30 del 4 maggio, quindi, l’immagine viaggerà per le strade di un vicariato che va dalla Pescarola alla Croce del Biacco passando per i comuni di Castel Maggiore e di Granarolo dell’Emilia e per i quartieri della Bolognina e San Donato, e alle 19 è attesa in Cattedrale.

Da qui in poi si parte con il programma classico che caratterizza questa settimana. Mercoledì 8 maggio, alle 18, ci sarà la tradizionale benedizione alla città dal sagrato della Basilica di San Petronio e a seguire in piazza Maggiore un momento di animazione per i bambini guidati dal piccolo coro dell’Antoniano Mariele Ventre. Domenica 12, alle 17, l’icona verrà riaccompagnata al Santuario sostando per la benedizione in piazza Malpighi, a Porta Saragozza e all’Arco del Meloncello. Alla processione partecipano con i loro stendardi e segni distintivi le parrocchie, le comunità religiose, le confraternite, le comunità dei migranti cattolici, le comunità ortodosse e le associazioni ecclesiali. Durante la visita della venerata immagine la cattedrale di San Pietro rimarrà aperta dalle 6.30 fino alle 22.30 ed è prevista anche la presenza di diversi confessori. I momenti salienti delle celebrazioni saranno animati dall’Unione Campanari Bolognesi.