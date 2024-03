Pasqua 2024, la veglia di Zuppi: “Sbagliato cercare un Signore che ci fa star tranquilli”

Bologna, 31 marzo 2024 – Il cardinale Matteo Zuppi invita a non credere a un Dio che promette una vita senza problemi se si seguono i suoi precetti. L’indicazione è arrivata durante la Messa della Veglia Pasquale che si è celebrata nella notte del Sabato Santo, quando la Chiesa celebra la resurrezione di Gesù e la morte è vinta. “Se cerchiamo un Signore che ci fa star tranquilli – prosegue l’arcivescovo – abbiamo sbagliato tutto e possiamo iscriverci a un’altra religione. Tanto ormai ci siamo abituati al fatto che ognuno fa un po’ come vuole aggiustandosi le cose a modo suo”.

Durante l’omelia il porporato tocca una questione che spesso dimenticata. È l’uomo che costruisce quella croce su cui venne inchiodato Gesù e su cui oggi vengono inchiodati altri uomini e il Signore è venuto proprio per togliere quei chiodi. “Il Signore è venuto per dare una risposta vera alla nostra fragilità. Una risposta che non è scappare dal male o inventarsi un’altra vita giocando con qualche immagine per acquistare a pacchi qualche like sui social. Se cerchiamo un Signore che ci faccia stare tranquilli abbiamo sbagliato tutto e possiamo iscriverci ad un’altra religione, tanto ognuno fa un po’ come vuole. Il Signore non fa finta e ti porta a vedere la vita come è portandoti sotto la sua croce che è anche la nostra per dare una risposta d’amore che va al contrario rispetto alle logiche del mondo. La vita va donata e regalala agli altri perché solo così la vita ha un valore”. Durante la messa sono stati conferiti anche i sacramenti dell’iniziazione cristiana ad alcuni adulti.