Vetrine rossoblù. L’ondata di passione non è ancora finita. I tifosi in prima linea

"Fino alla fine, forza Bologna". Il sogno rossoblù di una partecipazione alla prossima, rinnovata edizione della Champions League è diventato realtà, ma non si placa l’ondata di entusiasmo, di calore e di passione che ormai da mesi si respira sotto le Due Torri. E così, cittadini e commercianti, continuano a inviare le foto delle proprie vetrine addobbate a festa con magliette, sciarpe, cappellini, foto storiche e immagini autografate. L’iniziativa lanciata da Confcommercio Ascom, insieme con Emil Banca e la media partnership del Carlino, infatti, continuerà ad accompagnare i bolognesi fino alla fine del campionato, quindi anche per il match casalingo di lunedì contro la Juventus e l’ultimo impegno della stagione in trasferta allo stadio Marassi, contro il Genoa.

Così Luciana Brigadoi, titolare del ristorante pizzeria ‘Brilu’ a Ripoli, frazione di San Benedetto Val di Sambro, mette in mostra la memorabilia del Bologna e le casacche ben in evidenza per accogliere i clienti del suo locale e trasmettere tutta la propria fede calcistica, non solo in città, ma – ovviamente – anche in provincia.

Anche Adriana Troiano ci tiene a inviare gli scatti delle vetrine colorate e illuminate di ACIS Infortunistica Gamberini, attività in via Tanari, dove i tre ingressi hanno acquisito ormai da settimane una forte connotazione, neanche a dirlo, bolognese.

C’è poi l’impegno per illuminare alcuni dei principali monumenti della città: dalla Torre di Maratona del Dall’Ara, nella foto, alla Torre Prendiparte – grazie alla collaborazione di Radio Sata e della famiglia Giovanardi, proprietaria della Prendiparte –, fino alla sede di Emil Banca in via Mazzini e al totem della nostra redazione in via Mattei.

È quindi ancora possibile prendere parte all’iniziativa. Basta inviare una foto del proprio negozio a federazioni@ascom.bo.it indicando nome, cognome, insegna, indirizzo e telefono. Gli scatti verranno pubblicati anche sul nostro quotidiano, media partner dell’iniziativa. Sulle nostre pagine, si trova inoltre il coupon per votare la vetrina rossoblù più bella: basterà compilare il tagliando, inviare le foto a rossoblu@ilcarlino.net, e spedirlo o consegnarlo al nostro Ufficio Marketing in via Mattei 106, cap 40138, Bologna.