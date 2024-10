Alluvione a Bologna: riaperto viale Sabena e raccolti 270mila euro

Bologna, 31 ottobre 2024 – "Organizzeremo tantissimi incontri, caseggiato per caseggiato, in modo da incontrare sia gli amministratori dei condomini che gli stessi cittadini. Dobbiamo discutere con loro con trasparenza e partecipazione per capire quello che è successo e quello che possiamo fare insieme per mettere in sicurezza le loro abitazioni”. A parlare è il sindaco Matteo Lepore, che a quasi due settimane dall’alluvione snocciola i numeri relativi all’emergenza: 1.400 punti della città “in cui c’è stato un impatto dell’alluvione con invasione di acqua o fango”, 120 strade coinvolte, 500 persone sfollate nel picco massimo dell’emergenza, 1.232 richieste di assistenza ricevute tra il 19 e il 27 ottobre attraverso il form attivato dal Comune per i cittadini colpiti (che da ieri non è più attivo). Al momento, sono in carico ai servizi sociali del Comune 70 nuclei familiari, di cui 20 (circa 50 persone) sono ospitati in albergo. Inoltre, gli uffici stanno anche contattando telefonicamente gli 800 anziani fragili residenti nelle strade alluvionate, per monitorare il loro stato di salute. In città risultano ancora inagibili o parzialmente inagibili cinque immobili.

Il sindaco Matteo Lepore

Riaperto doppio tunnel viale Sabena

Tra le novità illustrate, poi, c’è la riapertura (dalle 18 di oggi) del doppio tunnel di viale Sabena, dopo l’aspirazione di 110mila metri cubi di acqua oltre a una grande quantità di fango e la rimozione di 300 corpi illuminanti che erano stati sommersi, con il posizionamento di nuovi led. Nei prossimi giorni proseguiranno i lavori per la revisione delle due pompe danneggiate dall’alluvione, così da “mettere in sicurezza il tunnel in caso di ulteriore pioggia”. La zona sarà monitorata dalla polizia locale e fino alla conclusione dei lavori il limite di velocità dentro al tunnel sarà di 30 chilometri orari.

A causa dell'alluvione che ha colpito Bologna a fine settembre, il tunnel di viale Sabena si era riempito d'acqua: ora è stato ripulito e riaperto al traffico

Strade ancora chiuse

In collina, invece, alcune strade rimangono chiuse a causa delle frane ancora in via di ripristino: via di Sesto, via del Meloncello all’altezza del civico 9, via del Poggio, via Monte Albano, via del Paleotto e via Torriane. Resta chiusa la ciclabile di via del Chiù.

I fondi

Parlando di fondi, ha toccato quota 270.262 euro l’importo versato sul conto corrente dedicato all’emergenza attivato dalla Città metropolitana attraverso il Fondo sociale di comunità.