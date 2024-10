Bologna, le immagini choc del tunnel vicino all’Ospedale Maggiore totalmente sommerso: video e foto

Bologna, 20 ottobre 2024 – Il tunnel di viale Sabena, in zona Ospedale Maggiore a Bologna, totalmente invaso dall’acqua. La strada chiusa in entrambe le direzioni. Situazione drammatica in molte località dell’Emilia Romagna. Nel capoluogo i vigili del fuoco hanno ritrovato il corpo di una persona dispersa da ieri a Botteghino di Zocca (comune di Pianoro nel Bolognese): l'auto su cui viaggiava era stata travolta dalla piena del torrente Zena. L'esondazione dei fiumi nella regione è proseguita nella notte e l'alluvione si è estesa dall'area metropolitana di Bologna, interessando Ravenna, Modena, Reggio e viaggiando verso Piacenza.

Il sottopasso di viale Sabena, in zona Ospedale Maggiore, totalmente invaso dall'acqua

"Sono caduti in pochissime ore 175 millimetri di acqua, diversi affluenti del Reno sono andati in superamento di soglia e sono tracimati. Abbiamo criticità abbastanza rilevanti in 13 Comuni, sia di pianura ma soprattutto di collina", ha detto Irene Priolo, presidente facente funzione dell'Emilia-Romagna, collegata con Progress a Skytg24. "Stiamo sopportando i colmi di piena di tutti i nostri fiumi, i sindaci hanno disposto evacuazioni. Bologna nella sua interezza di Città metropolitana è la realtà più complessa ma abbiamo criticità anche nel Reggiano e nel Modenese".

Tutte le foto dell'alluvione